Badbergen. Humor und Gesang, aber auch nachdenkliche Töne waren beim Plattdeutschen Heimatabend in Badbergen zu vernehmen. Für Hunderte von Gästen bot die Diele auf dem Hof Elting-Bußmeyer wieder eine stimmungsvolle Kulisse, und das Programm, das Anita Gehrke samt ihrem Team und den äußerst hörenswerten „Gehrder Beekenquakers“ präsentierte, hatte es in sich. Verständlich also, dass sich Lachsalven und Applaus in schöner Regelmäßigkeit abwechselten.

