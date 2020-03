Badbergen. Mächtig gehämmert wurde am Samstagnachmittag im Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Badbergen. Zusammen mit der Jägerschaft Bersenbrück haben die Jugendfeuerwehren Badbergen und Quakenbrück Vogelhäuschen für Meisen gebaut. Diese Vögel sind wichtig im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS).

