Badbergen. Alexander Knue hat es geschafft. Der 16-Jährige ist in der Casting-Show für Komponisten "Dein Song" im Kika, dem Kinderkanal von ARD und ZDF, eine Runde weitergekommen. Nun darf er weiter an seinem Song im Komponistencamp auf Ibiza arbeiten.

