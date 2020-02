Das sind die besten Kegler in Badbergen: Bürgermeister Werner Meier (Zweiter von links) überreichte ihnen die Pokale. Foto: Wilhelm Lüdeling

Badbergen. Die besten Kegler in der Gemeinde Badbergen stehen fest. 17 Klubs beteiligen sich an dem Wettstreit, und am Ende profitierte auch die Kindertagesstätte in Badbergen.