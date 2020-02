Badbergen. Das Auto sah schlimm aus, die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon. Das Fahrzeug war am Donnerstag in Badbergen vor einen Baum geraten.

