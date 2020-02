Schleifen, polieren und versiegeln: Waldemar Werle aus Nortrup bringt auch diesen weißen Jeep gerne wieder auf Hochglanz. Foto: Miriam Heidemann

Nortrup. Die Schrammen sind auf dem weißen Jeep in der Fahrzeughalle leicht zu erkennen. Ein Kratzer an der Seitentür ist schon einmal ausgebessert worden – die Spuren sind noch sichtbar. Waldemar Werle sieht sich das gerade eingetroffene Fahrzeug an, überlegt in Gedanken, welche Fahrzeugteile Aufmerksamkeit fordern. Der unprofessionell ausgebesserte Kratzer macht ihm keine Sorgen. „Das bekomme ich mit Abschleifen und Polieren wieder so hin, dass es kaum auffällt“, sagt Waldemar Werle.