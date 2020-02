Menslage. Seit 2015 hat der Helferkreis Menslage ankommende Flüchtinge unterstützt, Kleidung und Mobiliar beschafft, Fahrten zu Ärzten und Ämtern organisiert, sich um verschiedenste Anliegen gekümmert. Weil inzwischen fast alle Flüchtlingsfamilien in größere Städte umzogen, wurde noch vorhandenes Guthaben von 700 Euro an den Kindergarten Menslage gespendet – und löste freudige Überraschung aus.

