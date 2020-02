Museum mal auf andere Art: Die Kinder erforschen ein altes Bauernhaus im Schein der Taschenlampen. Foto: Markus Böning

Quakenbrück . Ganz so aufregend wie in dem Hollywood-Klassiker „Nachts im Museum“ mit Ben Stiller ging es im Quakenbrücker Stadtmuseum zwar nicht zu, auch machten sich die Ausstellungsstücke nicht selbständig, aber dafür sorgte eine Schar von Kindern mit Taschenlampen für viel Licht in dem alten Gemäuer.