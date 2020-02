Menslage. Eine sehr gute Teilnahme verzeichnete die Generalversammlung des Schützenbundes Veer Burskupper. Schwerpunkte waren der Geschäftsbericht über das vielfältige Programm des abgelaufenen Jahres, das Schützenfest, Wahlen und Ehrungen. Großer Dank und ein emotionaler Abschied galten Präsident Dietmar Wobbe für seine Verdienste in 19 Jahren Vorstandsarbeit. Zu seinem Nachfolger wurde Frank Kuhl gewählt.

