Quakenbrück. Nach dem Großbrand einer Lagerhalle an der Artlandstraße in Quakenbrück am 14. Januar 2020 hat die Polizei nun erste Erkenntnisse zur Brandursache mitgeteilt. Demnach sei es wahrscheinlich, dass ein technischer Defekt Ursache für den Brand ist.

