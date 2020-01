Zutaten

300 Gramm reife Schlehen

1 Stange Zimt

1 Orangenschale, dünn geschält

12 Gewürznelken

1/2 Liter Wodka

250 Gramm Kandiszucker

Die Schlehen mit einer Nadel einstechen und über Nacht in die Tiefkühltruhe, damit der herbe Geschmack verschwindet. Noch gefroren mit den übrigen Zutaten in ein Glas geben und gut durchschütteln. Für sechs Wochen an ein Fenster in der Nähe eines Heizkörpers stellen. Von Zeit zu Zeit aufschütteln. Durch einen Kaffeefilter gießen und in kleine Flaschen füllen. Kühl lagern. Schlehenlikör sollte gut gekühlt serviert werden