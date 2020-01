Quakenbrück. Die erste Hürde hat das Jugendparlament der Samtgemeinde Artland mit seiner Idee, auf der Bahnbrache einen Skatepark zu errichten, genommen. Der Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Quakenbrück ließ sich im November die Ideen und Möglichkeiten, die während eines Workshops erarbeitet worden waren, vorstellen. In der ersten Sitzung des Bauausschusses am Montag, 20. Januar, sollen nun die Weichen für eine Umsetzung gestellt werden.

