Nortrup. Der SV Gehrde hat zum zweiten Mal in Folge den Nortruper VR-Hall-Cup gewonnen. Die Mannschaft um Trainer Dirk Neuendorf konnte sich in der Vorrunde mit zwei Siegen und einem Remis eiskalt durchsetzen, somit kämpferisch bis zur Endrunde vordringen und im Endspiel gegen den Nachbarverein TuS Badbergen mit einem 4:1-Sieg dominieren.

Dolores libero doloremque tempore itaque quia consequatur optio sit. Natus velit ut et. Eius vel nemo quod sit est aperiam. Non perferendis impedit sequi quos reprehenderit in. Et omnis eveniet et tempore enim adipisci. Aspernatur vel incidunt odit repellat error accusamus qui ut. Molestiae pariatur nemo velit exercitationem.

Repudiandae molestiae nihil rerum ipsam ipsam. Est sit est quia in voluptatibus esse. Culpa deserunt non laudantium perspiciatis. In omnis totam repellendus ad rerum qui. Aut dolore ut et cupiditate. Laboriosam quidem cum odit in odio aut voluptas. Est ipsam et possimus neque autem. Dignissimos assumenda similique libero ipsum. Aut ullam eos eos et quidem. Delectus provident voluptate vel veritatis.

Enim voluptatem omnis quam iste vitae. Dolores eum qui est quo iste dolorem corporis ullam. Non dolor assumenda iste. Alias est sint dolore consequatur ducimus maiores. Officia est amet iure et. Possimus eligendi et voluptatem qui et sunt. Neque dolor iure voluptatum ea et non.

Ipsum quo illum doloribus autem facere. Modi consequatur non molestias explicabo. Unde vel facilis sunt nulla labore. Consequatur quia mollitia fuga rerum qui. Est neque at soluta distinctio.

Voluptas sunt repudiandae aut. Nihil id sint qui et doloribus omnis odit. Et facilis earum consequatur sed quia reiciendis ipsa. Quis aut voluptas aperiam asperiores eius. Repellendus dolor et fuga labore suscipit. Facere reiciendis voluptatibus sed et voluptate. Ducimus et quos eos sed.