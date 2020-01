Im Jahr 2020 will die Gemeinde Menslage ihren finanziellen Spielraum ausnutzen. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

Menslage. Am geplanten Jugendtreff in der alten Schule, die die Samtgemeinde Artland zur Pausenhalle mit Aula umbauen will, wird sich die Gemeinde Menslage finanziell beteiligen. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat, als er in seiner Dezember-Sitzung den Haushaltsplan für 2020 mit deutlicher Mehrheit verabschiedete.