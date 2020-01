Quakenbrück. Davon, dass sich klassische Musik auch für ungeübte Ohren als reiner Hörgenuss erweisen kann, können sich Musikfreunde aller Altersstufen und jedweden Geschmacks am kommenden Sonntag, 19. Januar 2020, beim nächsten Konzert der Quakenbrücker Musiktage in der Aula des Artland Gymnasiums überzeugen. Beginn ist um 18 Uhr.

