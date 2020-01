Quakenbrück . Zum 30-jährigen Bestehen fanden rund 110000 Gäste den Weg ins Hasetal. Inzwischen beschäftigt der Tourismusverband 13 Festangestellte und 50 Teilzeitkräfte. Die Geschäftsstelle mit Sitz in Löningen wird gerade erweitert, teilt der Verband in einer Pressemitteilung mit.

Auf „neuen Wegen“ ist die Hasetal Touristik in diesem Jahr unterwegs. Durch intensive Gespräche mit anderen Rad-Destinationen in Norddeutschland ist der in Löningen ansässige Reiseveranstalter erstmals auch außerhalb des Kerngebietes tätig. In Ostfriesland, im Münsterland und im mittleren Schleswig-Holstein wird es im kommenden Sommer auch das deutschlandweit einzigartige Angebot Radurlaub „auf Rezept“ geben. Durch die Integration von zwei Präventionskuren aus den Bereichen Bewegung und Ernährung werden diese Urlaube von den gesetzlichen Krankenkassen mit durchschnittlich 150 Euro pro Person finanziell unterstützt.



Was zunächst paradox klingen mag, leuchtet nach einer kurzen Erklärung ein. „Radtouristen sind untreu“, sagt Wilhelm Koormann, Geschäftsführer der Hasetal Touristik, denn das hat er in aus seiner jahrelangen Berufserfahrung gerlernt. Wer nacheinander durch das Oldenburger Münsterland, das Osnabrücker Land oder das Emsland geradelt sei suche sich spätestens nach drei Jahren neue Ziele für seinen Radurlaub.

Mit dem Verständnis für dieses Reiseverhalten will die Hasetal Touristik jetzt auch gemeinsam mit den dortigen Kollegen die Werbetrommel rühren. „Wir schaffen so für den Radtourismus in Deutschland insgesamt eine Win-Win Situation“, ist Koormann vom Erfolg dieser neuen Kooperation überzeugt.

Mehr Gäste der E-Bike-Touren

Auch auf anderen Gebieten läuft es rund. Während beim Radurlaub „auf Rezept“ 1500 Gäste verzeichnet werden konnten, wurde die Teilnehmerzahl bei den bei E-Bike-Tagestouren von 2400 auf 3300 Teilnehmer gesteigert. Am beliebtesten waren die Touren mit kulinarischen Themen. In der kommenden Saison soll es daher weitere thematische Touren durch das deutsch-holländische Grenzgebiet und zum neuen Gefängnishotel am Schloss von Fürstenau geben.

Der Jahreskatalog zu allen Touren liegt ab Mitte Januar vor. Darin enthalten ist auch eine neue Serie unter dem Slogan „Heimat neu entdecken“. Diese Angebote aus den Bereichen Fahrrad, Wandern, Paddeln oder Draisine richten sich mehr an Menschen aus der Region, heißt es in der Pressemitteilung.

Touristische Nutzung des Transrapids

Die Zahl der Ausflügler mit den unterschiedlichen Draisinen auf dem stillgelegten Gleis zwischen Quakenbrück, Nortrup, Bippen und Fürstenau ist seit Jahren bei etwa 10000 Personen gleichbleibend. Dort erhofft man sich neuen Schwung durch die touristische Nutzung des in Nortrup bei der Firma Kemper aufgestellten Transrapid. Die Gespräche dazu laufen bereits.Dampfzug fährt weiter

Eisenbahn-Nostalgiker können auch im kommenden Jahr mit dem Dampfzug zwischen Löningen und Haselünne verkehren. Die Fahrten sind fast immer ausgebucht. Um den Erhalt der Dampflokomotive und der historischen Wagen kümmert sich der Verein Eisenbahnfreunde Hasetal. „Der Verein könnte noch mehr Ehrenamtliche gebrauchen“, wirbt Koormann für ein Engagement bei diesem Verein.

Bei der touristischen Nutzung der Hase durch Paddelboote und Flöße erwartet Koormann künftig weitere Einschränkungen und Auflagen, sieht diesen allerdings gelassen entgegen, da ihm auch die Nachhaltigkeit dieser Angebote am Herzen liegt.