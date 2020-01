Stücke aus deutschen Opern erklingen beim Neujahrskonzert in Quakenbrück CC-Editor öffnen

Die Philharmonie Lemberg begeisterte beim Neujahrskonzert die Zuhörer. Foto: Heiko Bockstiegel

Quakenbrück . Deutsche Oper des frühen 19. Jahrhunderts statt Verdi, Puccini & Co., das war das Programmrezept für das Neujahrskonzert der Quakenbrücker Musiktage in der Aula des Artland-Gymnasiums. Dabei würdigte die Philharmonie Lemberg unter dem Titel „Durch die Wälder, durch die Auen“ eine wichtige Opernepoche mit Werken, die nach wie vor auch an großen internationalen Bühnen szenisch erlebbar sind.