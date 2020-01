Auf dem Hof Behling in Menslage informierten sich Interessierte über die neuen Anlagen der Firma REW Regenis Regenerative Energie Wirtschaftssysteme. Foto: Bernard Middendorf

Quakenbrück . Neue Wege hin zu nachhaltiger Kreislaufwirtschaft geht die Quakenbrücker Firma REW Regenis Regenerative Energie Wirtschaftssysteme GmbH. Das Unternehmen bietet mit dem Regenis ContiReaktor zur Entwässerung, Trocknung, Verdampfung und Stickstoffproduktion den Weg in die Kreislaufwirtschaft an. Auf dem Hof Behling in Menslage wurde er Interessenten und Fachleuten vorgestellt.