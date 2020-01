Quakenbrück . Der Lions-Club Bersenbrücker Land unterstützt mit dem Erlös seiner Weihnachtssaktion 2019 die Quakenbrücker Tafel im Artland. Der Verein versorgt neben zahlreichen Erwachsenen und älteren Menschen etwa 200 Kinder.

Bei der Abholung von Lebensmitteln durch Kinder gab es Defizite beim Transport der Lebensmittel. Die Tafel hatte daher den Wunsch geäußert, Transportgeräte anzuschaffen, zum Beispiel einen wetterfesten Handwagen, der von Schulklassen benutzt werden soll. Die Lions griffen den Wunsch auf. Sie hatten auf dem Quakenbrücker Weihnachtsmarkt heißen Apfel-Punsch aus selbst geernteten Äpfeln ausgeschenkt und handgefertigte Weihnachtskarten angeboten.

Der Lions Club Bersenbrücker Land fördert Programme für Kinder und Jugendlichen. Im abgelaufenen Jahr wurden an Schulen im Umkreis Gesundheitsprogramme, Sozial-Kompetenzprogramme und Medienpräventionstrainings gefördert, unter anderem die Programme Klasse2000 und Lions-Quest. Außerdem werden internationale Hilfsprogramme unterstützt, in diesem Jahr in Tansania.

Die Einladung der Vorsitzenden der Quakenbrücker Tafel, Heinz Korte und Heinz Brunnecke, an der vorweihnachtlichen Lebensmittel-Ausgabe teilzunehmen, nutzte der Club gern, um sich einen Eindruck von der Situation zu machen. Die Quakenbrücker Tafel benötigt jedes Jahr einen fünfstelligen Etat für Fixkosten, der sich vor allem aus Spendengeldern bildet. „Ich kann mir gut vorstellen, dass aus unserer diesjährigen Spende eine alljährliche Tradition entsteht“, sagte der Präsident des Lions Club Bersenbrücker Land, Axel Meyer zu Wehdel, anlässlich der symbolischen Scheckübergabe in den Tafel-Räumen in der Quakenbrücker Friedrichstraße 14.

Die Quakenbrücker Tafel ist offen für ehrenamtliche Helfer. Um die Tätigkeit kennen zu lernen, kann man eine zunächst eine Probe-Mitarbeit vereinbaren.