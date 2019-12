Quakenbrück. In regelmäßigen Abständen führt das Freizeit- und Integrationszentrum (FIZ) mit Kindern aus dem Projekt „Kochen-Kunst-Kommunikation“ Knigge-Kurse durch. Dieses Mal empfing das Hotel Remarque die 17 Kinder im Grundschulalter und ihre Betreuer.

Die Kinder zeigten sich sehr angetan von der Atmosphäre des Hotels und lernten an diesem Nachmittag viel Neues für zukünftiges Verhalten beim gemeinsamen Essen. Ermöglicht wurde der Knigge-Kurs durch die Unterstützung der Friedel-&-Gisela-Bohnenkamp-Stiftung.Eindecken für Menü

Es begann mit dem Eindecken für das Drei-Gänge-Menü. Das Platzieren der Messer und Gabel an den richtigen Stellen, das Dessertbesteck ordentlich anzuordnen und dann noch die Gläser mit den entsprechenden Abständen an ihren Platz zu befördern, das kostete zu Beginn schon viel Konzentration bei den Kindern mit sechs verschiedenen Nationalitäten.

Die Gruppe trifft sich jeden Freitagnachmittag im FIZ, und in der Regel bleiben die Kinder während der gesamten Grundschulzeit in der Gruppe. Sie kochen gemeinsam, spielen, kommunizieren und werden somit über einen längeren Zeitraum nachhaltig begleitet. Sie sind unterschiedlich sozialisiert und lernen gegenseitige Achtung und Verständnis füreinander. Geleitet wird die Gruppe seit 2007 von Maria Killert.

Die Restaurantfachfrauen des Hotels zeigten mit großer Geduld und Verständnis jedem Kind, wie der Tisch richtig gedeckt wird, und die Kinder waren sehr schnell lernfähig.

Der Ellenbogen hat nichts auf dem Tisch zu suchen

Nachdem Caesars Salad aufgetischt war, ging es um das Verhalten bei Tisch. So lernten die Grundschulkinder erneut, dass der Ellenbogen nichts auf dem Tisch zu suchen hat und die Hände sich sichtbar neben dem Besteck befinden sollten. Die Benutzung der Serviette wurde ebenso thematisiert wie das Verhalten während des Essens.

Da für das Hauptgericht bereits ein Löffel eingedeckt wurde, war den Kindern klar, es gibt Pasta. So wurde Tagliatelle mit Hähnchen gereicht und das Drehen der Nudeln mit Löffel und Gabel erklärt. Diese doch für einige Kinder neue Technik erforderte entsprechend Zeit, und so konnte das Hauptgericht in aller Ruhe eingenommen werden.

Anzeige Anzeige

Vor dem Dessert begrüßte die Chefin des Hotels, Ira Klusmann, die Quakenbrücker Delegation. Da alles gut geschmeckt hatte, konnte sie beruhigt wieder an die Arbeit gehen. Das Dessert bestand aus einem Pudding, angereichert mit Pflaumen und Zimt, und mundete den Kindern besonders.

Gerd Beckmann, der Vorsitzende des FIZ, bedankte sich abschließend noch bei den beiden Fachfrauen für den interessanten Nachmittag. pm