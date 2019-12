„Romeo und Julia“ ziehen Quakenbrücker Publikum in ihren Bann CC-Editor öffnen

Beichtvater und Verbündeter: Der Mönch Lorenzo beschafft Julia den Schlaftrunk. Foto: Bernard Middendorf

Quakenbrück . Da hat der Kulturring Quakenbrück ins Schwarze getroffen – mitten in Herz und Gefühl des Publikums. Ein Klassiker aus dem 16. Jahrhundert in neuzeitlicher Fassung, vertraute Protagonisten in modernem Outfit – kann das gutgehen? Und ob: Dank mitreißender Schauspielkunst wurde das Ensemble Persona aus München mit dem unsterblichen Liebespaar aus Shakespeares’ Drama „Romeo und Julia“ mit Beifall überschüttet.