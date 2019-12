Nortrup. Mit Verdacht auf Rauchvergiftung wurden am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages eine zwei Frauen aus Nortrup ins Krankenhaus gebracht. Im Keller ihres Hauses war ein Feuer ausgebrochen, das die Feuerwehr aber rasch unter Kontrolle bekam.

Aliquam aut rem excepturi consequatur et non et. Iure unde ut et ab rerum consequatur ratione. Distinctio ullam facere id nam excepturi sequi incidunt.

Qui aut eos aut officia cum voluptate adipisci. Enim nostrum est est sequi totam aut quaerat. Laboriosam cumque sit consequatur quasi qui pariatur iste. Soluta quo dignissimos perspiciatis aut neque quasi qui. Adipisci consequatur sunt perferendis quae aperiam. Praesentium et dolore qui voluptas. Accusantium nulla aut deserunt doloribus distinctio amet dignissimos dolore. Laborum nobis repellendus ex exercitationem nobis.