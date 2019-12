Ein orientalisches Märchen mit dem Titel „Sheherezade“ haben sich Petra Bodemann und ihre Tänzerinnen für die Aufführung im Januar erdacht. Foto: Alexandra Lüders

Quakenbrück . Seit 16 Jahren widmet sich die Nortruperin Petra Bodemann mit zunehmender Leidenschaft dem orientalischen Tanz. Viele haben ihre Soloauftritte auf verschiedenen Bühnen erlebt. Gemeinsam mit ihren Schülerinnen hat sie in der Vergangenheit Schauen und Bauchtanzfestivals in Löningen, Quakenbrück und Bersenbrück durchgeführt. Jetzt ist es wieder soweit: Seit eineinhalb Jahren fiebern über 30 Tänzerinnen der neuen Aufführung am 15. Februar in der Aula des Artland-Gymnasiums entgegen.