Badbergen. Die einen loben ihn als "facettenreich", für die anderen ist er nur "ideen- und konzeptlos". Die politischen Ansichten über den Haushalt 2020 der Gemeinde Badbergen sind eben verschieden. Dass die Ratsmitglieder von SPD und Bündnis 90/Die Grünen in der jüngsten Ratssitzung gegen den Gemeindehaushalt stimmten, lag aber nicht am – ihrer Ansicht nach – fehlenden Esprit des Etats.

Zu den neutralen Fakten: Bei einem Volumen von rund 4,06 Millionen Euro weist der Etat ein kleines Plus von knapp 65.000 Euro auf. Für Investitionen von insgesamt rund 2,7 Millionen Euro will die Gemeinde Kredite in Höhe von 2,2 Millionen aufnehmen. Davon sind allein 1,3 Millionen Euro für den Gemeindeanteil an der kommunalen Netzgesellschaft im Landkreis Osnabrück vorgesehen. Noch vor der Abstimmung über den Etat hatte sich der Rat einstimmig für die Beteiligung an der geplanten Netzgesellschaft ausgesprochen.

Außerdem sind für Investitionen 350.000 Euro für die Umgestaltung des Buswendeplatzes in Groß Mimmelage zu einem Dorfplatz, 300.000 Euro für die Extrakosten beim Neubau der Badberger Turnhalle sowie 500.000 Euro für die Erschließung des Gewerbegebietes "Zwischen den Bahnen" eingeplant.

Gerade am letzten Punkt störte sich die Opposition. In seiner Haushaltsrede hatte Michael Szymanski als Sprecher der SPD/Grünen-Gruppe die Zustimmung zum Haushalt angeboten – allerdings nur, wenn die Ausgaben für die Erschließung des Gewerbegebietes gestrichen werden. "Ohne überhaupt einen Interessenten zu haben, kennt man auch nicht den Bedarf und den tatsächlich gewünschten Zuschnitt der Fläche", kritisierte Szymanski und verwies auf schlechte Erfahrungen mit solch voreiligen Maßnahmen.

Katherina Bußmeyer, Sprecherin der CDU/UWG/FDP-Gruppe, hielt das Vorgehen für "absolut wichtig und sinnvoll". "Schnell reagieren zu können, wenn Anfragen von Unternehmen kommen, ist unerlässlich und wurde in Badbergen über viele Jahre vernachlässigt". Nur so könne man Gewerbebetriebe nach Badbergen locken und das Wachstum fördern.

"Wenn man über den Haushalt sieht, kommt Freude auf", hatte Bußmeyer das Zahlenwerk gelobt. Mit großen und kleinen Beträgen werde die Lebensqualität in Badbergen gesteigert, beispielsweise durch den Bau der Gymnastikhalle an der Sporthalle, dem Dorfplatz in Groß Mimmelage oder die Aufwertung von Spielplätzen.

Szymanski hingegen vermisste in dem Haushalt einige Punkte – etwa Mittel für den Erhalt von Straßen und Wegen. So müsse die Gemeinde im kommenden Jahr Abschreibungen in Höhe von rund 225000 Euro hinnehmen, weil nicht gegen den Wertverlust der gemeindeeigenen Wege- und Straßen getan werde. Seine Gruppe werde im kommenden Jahr beantragen, dass eine Prioritätenliste erstellt wird, um Rahmenbedingungen für den Werteerhalt zu schaffen.

Die SPD/Grünen-Gruppe scheiterte letztlich mit ihrem Antrag, den Haushalt ohne die Erschließungskosten für das Gewerbegebiet "Zwischen den Bahnen" zu verabschieden. Somit setzte sich letztlich die Mehrheitsgruppe mit den Stimmen von CDU, UWG und FDP durch und billigte das Zahlenwerk in der ursprünglichen Form.

