Nortrup/ Fürstenau. Zahlreiche Projekte im Gebiet der VR-Bank Osnabrücker Nordland können jetzt realisiert und zwar dank der Zuwendungen aus den Reinerlösen der Gewinnspargemeinschaft.

Zur Spendengala kamen die Vertreter der begünstigten Organisation mit dem Vorstand mit Herbert Niemann und Ralf Stolte sowie Marketingleiter Martin Budde in der Zweigstelle in Nortrup zusammen. Die VR-Bank setzt sich für soziales, gesellschaftliches und kulturelles Engagement ein, aber dennoch konnten nicht alle Wünsche erfüllt werden. Hin und wieder werde auch mal eine größere Summe zur Verfügung gestellt, damit ein Projekt verwirklicht werden kann, erklärte die VR-Bank. In solchen Fällen müsse der Empfänger in den Folgejahren auf eine Förderung verzichten.



Mit einem Dank für das Engagement zum Wohle der Gemeinschaft, dem Einsatz für die Gesellschaft, für Kultur und Sozialem leitete der Vorstand zum Engagement der VR-Bank über. Insgesamt wurden in diesem Jahr 57.500 Euro für soziale und kulturelle Zwecke ausgeschüttet.

33.500 Euro durch das Gewinnsparen

33.500 Euro davon sind durch das Gewinnsparen zustande gekommen, das es seit 65 Jahren gibt. Ein Los kostet fünf Euro. Vier Euro werden gespart und am Jahresende ausgezahlt. Doch eben nicht nur die Gewinnsparer profitieren sondern auch zahlreiche gemeinnützige, kulturelle und soziale Projekte in der Region, die sich jetzt über die insgesamt 33.500 Euro freuen dürfen.

In jedem Jahr hat einer der Zuwendungsempfänger die Chance, sein Projekt zu präsentieren. In diesem Jahr hatte die Hülsenstiftung aus Neuenkirchen Rederecht. Und so stellte dessen Vorsitzender Martin Brinkmann die Arbeit und die Projekte der Stiftung vor. Die gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger stellt sich den Herausforderungen der Zeit und bringt viele Projekte auf zahlreichen Gebieten an den Start. Unter anderem ging Brinkmann auf jüngste Projekte, darunter „Neuenkirchen und der Gehn“ sowie den Hülsenpfad, der die Ortsgeschichte aufgreift, ein.