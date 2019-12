Quakenbrück. Für die Aufführung des Weihnachtsmärchens von Charles Dickens ist es den Theatermachern aus Quakenbrück gelungen, mit Stefan Dehler und Christoph Huber vom Ensemble „stille hunde“ zwei renommierte Schauspieler zu engagieren.

Der Tag begann früh für die Schauspieler und die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder: Bevor Dickens gespielt wurde, waren die Schüler der Grundschule Quakenbrück an der Reihe, die schon vor 9 Uhr auf Einlass warteten, um sich von „Der gestiefelte Kater“ mitreißen zu lassen. Anschließend kamen dann mehr als 100 Schüler der Gutenbergschule aus Löningen in den Genuss von Dickens „Das Weihnachtsmärchen“, welches am Abend auch das allgemeine Publikum – in einer etwas umfangreicheren Version – überzeugte.

Dosenravioli als Festessen

Hielten sich die Schauspieler zu Beginn der Vorstellungen noch sehr an die Romanvorlage von Charles Dickens, wurde schon bald die individuelle Inszenierung des Ensembles „stille hunde“ deutlich. Das Stück beginnt eher verhalten, fast herzlos: Ebenezer Scrooge (Stefan Dehler), ein hartherziger, egoistischer Geizkragen, hasst Weihnachten und verbringt somit das Fest allein, zurückgezogen und mürrisch in seinem Haus. Nachdem er seinem Mitarbeiter am Weihnachtstag sehr widerwillig den einzigen Tag im Jahr frei gegeben hat, zieht er sich zu seinem Weihnachtsessen zurück, welches aus Dosenravioli besteht. Seinem Geiz gerecht werdend, aß Mr. Scrooge auf der Bühne der Theaterwerkstatt natürlich nur eine einzige.

Dehler stellte diese Mahlzeit ohne jeglichen Text nur mit Teller, Löffel, Serviette und einer kümmerlichen Scheibe Brot auf einem Stuhl sitzend fast sieben Minuten lang vor. Das muss man sich erst mal trauen. Und vor allen: Man muss es können. Und Dehler konnte es! Hinreißende Gestik und grandioses Schauspiel. Dies setzte sich im Verlauf der Vorstellung fort, welche größtenteils durch die Mimik, aber auch durch das wohl platzierte Timing der Künstler überzeugte. Die Dialoge saßen und die Zuschauer erlebten ein sehr eingespieltes Team auf hohem Niveau.

Ein Ego wandelt sich...

Nun kamen immer weitere ungebetenen Gäste in das Zimmer des Herrn Scrooge, welche alle von Christoph Huber gespielt wurden. Dieser schlüpfte in zehn verschiedene Rollen, unter anderen in die des verstorbenen Geschäftspartners von Scrooge, Jacob Marley. Aufgrund seiner eigenen Geldgier zu Lebzeiten war dieser noch im Tode mit Ketten behängt und kündigte weitere Geister an, die Scrooge während der Weihnachtstage aufsuchen würden und in ihm eine Wandlung seines Egos hervorrufen sollten. So beindruckend die Wandlungsfähigkeit Hubers war, so fulminant verkörperte Stefan Dehler die Wandlung Scrooges vom weihnachtshassenden, egoistischen Ekelpaket hin zum freundlichen, großzügigen älteren Herrn, der dem Publikum schließlich überschwänglich und mit Handschlag zum Ende „Fröhliche Weihnachten“ wünschte.

Das Publikum bedankte sich mit langanhaltendem Applaus für dieses nachdenklich stimmende Stück. Der Vorsitzende der Theaterwerkstatt, Stefan Heil, fasste zusammen: „Zwei unkomplizierte und sympathische Künstler, denen es sehr professionell gelingt, auf sehr hohem Niveau das Publikum mitzunehmen und zu begeistern.“