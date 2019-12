Quakenbrück. Zum fünften Mal hat die Pfarreiengemeinschaft Artland die Aktion „Weihnachtswunsch“ gestartet. Sie soll Familien zugutekommen, die ihren Kindern zum Weihnachtsfest keine Wünsche erfüllen können.

„Während viele von uns schon alles haben, können manche Familien ihren Kinder keine Weihnachtswünsche erfüllen“, steht auf den Flyern und Plakaten, mit denen seit einigen Tagen für die Spendenaktion geworben wird. Wie in den Vorjahren hofft Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinden im Artland auf Unterstützung für ihre Spendenaktion.



Kleine Geschenke

Mit dem eingesammelten Geld werden Geschenke gekauft, die an Kinder in bedürftigen Familien im Artland weitergegeben werden. „Die Spenden werden zu 100 Prozent für die Aktion verwendet“, sagt Manuel Kollenberg, Jugendreferent der Pfarreiengemeinschaft. Er wie auch der Pfarrgemeinderat hofft, dass sie wieder zwischen 80 und 100 Geschenke eingepackt werden können. Ihr Inhalt: Aufmerksamkeiten im Wert zwischen 20 und 40 Euro – zum Beispiel ein Besuch mit der Familie im Zoo oder im Schwimmbad, Spiele und anderes mehr.

Welche Familien diese Unterstützung dringend gebrauchen können, haben die Initiatoren in den Kindergärten und Jugendtreffs in der Samtgemeinde Artland erfragt. Auf diese Weise möchten die katholischen Kirchengemeinden dazu beitragen, „dass in unserer Region ein freudiges Weihnachtsfest 2018 gefeiert werden kann“, steht auf dem Flyer.

Spende für alle Büchereien in der Samtgemeinde

Im Zuge ihrer Weihnachtsaktion plant die Pfarreiengemeinschaft Artland darüber hinaus noch ein Geschenk, das sie allen Büchereien in der Samtgemeinde Artland und der Bücherei der Samtgemeinde Artland machen will: „Sie sollen mit einer Spende bedacht werden, um Kinder- und Jugendliteratur anschaffen zu können“, kündigt Manuel Kollenberg an.

Spenden nimmt die Kirchengemeinde St. Marien Quakenbrück bis Freitag, 20. Dezember 2019, entgegen. Das Geld sollte unter dem Stichwort „Weihnachtswunsch“ auf das Konto (DE67 2655 1540 0018 8023 48) überwiesen werden. Spendenquittungen können auf Wunsch ausgestellt werden.

Info/Kontakt: Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinden im Artland, Pfarrbüro Quakenbrück, Telefon 05431/4402.