Menslage. Eine 25 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Menslage leicht verletzt worden. Sie hatte sich mit ihrem Wagen überschlagen.

Nach Angaben der Polizei war die Osnabrückerin am Samstag gegen 15 Uhr auf der Löninger Straße in Richtung Menslage unterwegs, als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die junge Frau geriet auf den Grünstreifen und fuhr über einen Fahrradweg, bevor sie mit einem Zaun kollidierte, sich überschlug und auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam.

Am Wagen entstand Totalschaden

Verletzt wurde die Unfallfahrerin laut Polizeibericht dabei nur leicht, sie konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. An ihrem Mini Cooper entstand ein Totalschaden.







Im Nachhinein sei der Unfall sehr glimpflich ausgegangen, berichten die Beamten: Das Unfallfahrzeug habe einen 84-jährigen Fahrradfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war, nur knapp fehlt. Der Mann aus Menslage sei mit einem Schrecken davongekommen.