Quakenbrück. Zum Jahresabschluss hatte der Ortsverband Quakenbrück des Technischen Hilfswerks (THW) in seine Unterkunft an der Neulandstraße eingeladen. Zahlreiche Gäste folgten dem Bericht des Ortsbeauftragten Frank Albutat und weiteren Rednern.

„Gefühlt hat sich in diesem Jahr nicht viel getan – die Zahlen sagen aber etwas Anderes“, leitete Albutat ein. „Insgesamt haben wir 27.677 Stunden beim THW verbracht, die Jugend hat 13.809 Stunden geleistet, der Technische Zug mit dem Stab 13.895 Stunden“, listete der Mann der Bundesanstalt ein paar Fakten auf. Im Vorjahr seien es wegen des Moorbrands mehr als 31.000 Stunden gewesen, was sich hinsichtlich der zur Verfügung gestellten Mittel positiv auf das THW ausgewirkt habe. Mit der Bewilligung von 2000 Bundesfreiwilligenstellen sei auch eine neue Bundesschule aus dem Boden gestampft worden.

Zusätzliche Mittel

„Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in der Bereinigungssitzung den THW-Haushalt für 2020 weiter aufgestockt“, freute sich Albutat. Der Haushaltsentwurf sei ein klares Signal für die Modernisierung des THW. Rund 32 Millionen Euro zusätzliche Mittel würden zeigen, mit den Bundesfreiwilligen, dem Rahmenkonzept sowie dem Bauprogramm auf dem richtigen Weg zu sein. Zusätzliche Selbstbewirtschaftungsmittel in Höhe von gut 6,6 Millionen Euro kämen auch in Quakenbrück an, was zur erheblichen Entlastung führe und der verbesserten Ausbildung diene.

„Das Beschaffungsprogramm für die Ausstattung der Ortsverbände mit Notstromaggregaten mit 50 Kilovoltampere Leistung kann fortgesetzt werden“, sagte Albutat. Ein Gerät aus der ersten Beschaffungsserie habe das THW Quakenbrück im September 2019 übernommen, in 2019 sei ebenso ein neuer Zwei-Tonnen-Pkw mit Anhänger beschafft worden. 2019 habe man zudem 50 Stellen zur bundesweiten Koordinierung auf Ebene der THW-Leitung und der Landesverbände erhalten, nun kämen weitere 71 Stellen für die Einsatzkoordinierung auf Regionalstellenebene hinzu.

„Wir haben 70 Helfer und 34 Jugendliche, davon 64 Aktive, das bedeutet bei 44 Stellen gemäß Stärke- und Ausrüstungsnachweisung eine Belegung von 145 Prozent“, rechnete Albutat vor. In 2019 habe es sechs Übertritte von der Jugend in den Technischen Zug gegeben, in dem neun Helferinnen einen Frauenanteil von 19 ergeben würden, in der Jugend würden Mädchen 26 Prozent ausmachen. Von den 64 Aktiven seien bereits 51 voll einsatzbefähigt. Den Bericht des Zugführers trug stellvertretend der Zugtruppführer René vor der Brüggen vor. Frank Wessels als Ausbildungsbeauftragter informierte über den aktuellen Sachstand und Thomas Wichmann blickte auf das Jahr der Ortsjugendgruppe zurück.

Viele Stunden abgeleistet

„Besonderer Dank gilt Steffen Kröger für 1350 Dienststunden, mit denen er überall war“, würdigte Albutat. Zusammen mit Bjarne Wessels und seinen 995 Stunden habe er den Gerätekraftwagen 2 wunderbar aufgemöbelt. Thomas Wichmann habe mit 963 Stunden hervorragende Jugendarbeit geleistet. In der Jugend selber seien Annalena Bachstein mit 1117 Stunden, Maximilian Weymann mit 978 Stunden und dem Leistungsabzeichen der Jugend in Silber, Nele Laura Bachstein mit 914 Stunden, Nele-Marlen Brörmann mit 802 Stunden sowie Ann Katrin Kramer mit 767 Stunden außergewöhnlich aktiv gewesen.

Langjährige Mitglieder 30 Jahre lang ist Marko Siebert dabei, ein Urgestein und ein verdienter Helfer, der immer da ist, auch wenn man ihn nicht sieht, der langjährige Schirrmeister im THW-Ortsverband Quakenbrück mit enormem Fachwissen. Auf 20 Jahre blickt Florian Rolfes zurück, der aus der Jugend kam und aktiver Helfer im Technischen Zug ist. Zehn Jahre lang beim THW sind Nicole Lohmann, aus der Jugend kommend im Technischen Zug, und Janik Appelhans, aus der Jugend kommend aktiver Helfer im beim THW und stellvertretender Helfersprecher.

Stellvetretende Bürgermeisterin Emma Weiss sagte, für 2020 könne der Ortsverband Dank des Fördervereins mit einem neuen Pkw rechnen, angekündigt sei ein neuer Kipper, der Radlader lasse noch auf sich warten, aber dafür sei der Tieflader schon vorbereitet. Bei Übungen der Feuerwehren zu Waldbränden wünschte sich Albutat eine Hinzuziehung des THW, das beim Moorbrand seine Leistungsfähigkeit gezeigt habe. „Ich danke den Führungskräften für ihr Vertrauen, mich für weitere fünf Jahre zum Ortsbeauftragten des THW Quakenbrück gewählt zu haben“, freute sich Albutat abschließend.