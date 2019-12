Verkehrsunfall in Quakenbrück: Feuerwehr muss verletzte Person retten CC-Editor öffnen

Gekracht hat es am Mittwochvormittag auf der Mimmelager Straße/Ecke Artlandstraße im Quakenbrücker Stadtteil Neustadt. Ein Wagen landete dabei im Straßengraben. Foto: Kurt Freye

Quakenbrück. In Quakenbrück hat sich am Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Wagen in einen Straßengraben gefahren ist. Die Rettungskräfte mussten eine verletzte Person retten.