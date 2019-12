Die Klimapreisträger und ihre Laudatoren (von links) - Wilhelm Koormann, Albrecht Bußmeyer, Lars Pfeisticker, Stephan Meyer, Angelo Böning und Christian Thien. Foto: Alexandra Lüders

Badbergen. Der Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal hat erstmalig den Hasetaler Klima- und Umweltpreis in den Kategorien Beherbergung und Gastronomie verliehen. Die Verdienste der zwei erstplatzierten Betriebe Hof Elting-Bußmeyer in Badbergen (Gastronomie) und Hof am Kolk (Beherbergung) in Löningen sowie des mit einem Sonderpreis bedachten Jugendklosters Ahmsen wurden von den Sponsoren, Laudatoren und den Hasetaler Gastgebern im Artland Sporthotel gewürdigt.