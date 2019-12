Quakenbrück. Vier Vereine aus der Samtgemeinde Artland sind mit dem Klimaschutzpreis des Energieversorgers Innogy und der Kommune ausgezeichnet worden. Die Verleihung stand in diesem Jahr ganz im Zeichen der Energieeinsparungen. Insgesamt wurden 2500 Euro ausgeschüttet.

