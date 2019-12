Selbstgemachtes aus Holz und andere handwerkliche Kunstwerke konnten die Besucher des Weihnachtsmarktes in der Nortruper Reithalle bestaunen und kaufen. Foto: Björn Thienenkamp

Badbergen/Nortrup . Im Artland präsentierten sich am ersten Adventssonntag die Weihnachtsmärkte in der Ortsmitte von Badbergen sowie in der Reithalle in Nortrup, wobei Letzterer bereits am Samstagabend einen gesanglichen Vorlauf hatte.