Rütters Hündin Emma ist bei der Show stets dabei – zumindest eine menschengroße Puppe des Mischlings aus Terrier und Australian Shepherd. Foto: Björn Thienenkamp

Quakenbrück. „Freispruch“ hatte der Hundeprofi Martin Rütter sein Programm überschrieben, das er am Freitagabend in der Artland Arena in Quakenbrück präsentierte. Den Freispruch forderte er für alle vermeintlich angeklagten Hunde, weil – wenngleich die Anschuldigungen zwar berechtigt waren – die Ursache dafür dann aber doch eher beim Menschen zu suchen war. Und so urteilte das Publikum in seiner Rolle als Geschworene dann auch – im Zweifel für den Hund.