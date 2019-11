Strahlende Gesichter bei den Mitarbeitenden der VR-Bank eG Osnabrücker Nordland Jonas Hohnsträter, Dominik May-Johann, Lara Kamphuies und Cordula Tasche-Kämner (hinten von links) und den Kindern mit ihren Preisen. Foto: Anita Lennartz

Nortrup. Voller Sitzungssaal in der Bankstelle Nortrup der VR-Bank Osnabrücker Nordland. Allerdings bot sich dem Betrachter ein ungewohnt buntes Bild und der Lautstärkepegel war auch etwas höher als sonst: Die Preisträgerinnen und Preisträger der Sparwochenverlosung waren mit ihren Eltern zu Gast und gespannt, was sie in der kommenden halben Stunde erwartete.