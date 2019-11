Quakenbrück. Anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung (EWAV), die vom 16. bis 24. November stattfindet, besuchte die Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Awigo) den ehrenamtlichen Reparaturtreff „Zu schade für die Tonne“ in Quakenbrück und unterstützte ihn mit einer Spende von 250 Euro.

„Erfreulicherweise entstehen im Landkreis seit geraumer Zeit immer mehr ehrenamtliche Reparaturinitiativen: In den vergangenen Jahren besuchten wir bereits die Standorte in Bad Iburg, Bramsche, Bramsche-Engter, Georgsmarienhütte, Hagen a.T.W. und Ostercappeln, nun hat sich auch im Quakenbrücker Mehrgenerationenhaus eine Reparaturinitiative für Elektrokleingeräte entwickelt. Hier wird Hilfe zur Selbsthilfe geboten, das eine oder andere Gerät erfolgreich repariert und so vorm Wegwerfen bewahrt – das ist gelebte Abfallvermeidung und Wiederverwendung, das unterstützen wir gerne“, sagt Awigo-Geschäftsführer Christian Niehaves.



Schließlich sei der beste Abfall der, der gar nicht erst entsteht. Blieben Gegenstände länger im Gebrauch, werden zum einen Entsorgungskosten sowie zum anderen auch Herstellkosten, Rohstoffe und Energie für Neuproduktionen gespart. „Am Ende leisten Reparaturen und solche Initiativen gegen die Wegwerfgesellschaft also einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz“, fügt Niehaves hinzu.

Die Fördersumme findet im Reparaturtreff umgehende Verwendung, wie Reparateur Olaf Henkel und Stephanie Thiering, Leiterin des Mehrgenerationenhauses Quakenbrück, berichten: „Mit dem Geld finanzieren wir unter anderem spezielles Werkzeug, Kleinst-Materialien und ein Messgerät zur Prüfung elektrischer Geräte. Wir freuen uns über die Unterstützung und das Interesse der Awigo an den ehrenamtlichen Reparaturinitiativen.“

Woche der Abfallvermeidung

Die Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV) ist Europas größte Kommunikationskampagne für Abfallvermeidung und Wiederverwendung. Seit 2009 findet sie europaweit jährlich in der letzten Novemberwoche statt. Ihr Fokus liegt darauf, praktische Wege aus der Wegwerfgesellschaft aufzuzeigen. Sie will dafür sensibilisieren, mit Alltagsgegenständen und dem Ressourcenverbrauch bewusster umzugehen und Abfälle zu vermeiden, wo es geht.

Dazu veranstalten verschiedene Akteure von Vereinen über Behörden bis hin zu Unternehmen lokale Aktionen zur Abfallvermeidung. Eine Übersicht über alle Aktionen lässt sich unter www.wochederabfallvermeidung.de/aktionskarte einsehen.