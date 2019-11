Nortrup. Unter dem Motto „Da wird auch Dein Herz sein“ präsentierte der Chor Hörbar nachdenkliche und stimmungsvolle Lieder und Texte in der St.-Aloysius-Kirche in Nortrup. Der Erlös des Konzertes kommt dem Bersenbrücker Frauenhaus, das vom Sozialdienst katholischer Frauen betreut wird, zugute.

Seine Freude über den Auftritt der 30 sangesfreudigen Damen des Chores Hörbar unterstrich Diakon Johannes Brinkmeyer bei seinen Willkommensworten. Bereits das erste Hörbar-Konzert vor zwei Jahren hätte bei ihm einen prägenden Eindruck hinterlassen. Gabriele Kramer vom Sozialdienst katholischer Frauen berichtete über die Arbeit ihrer Einrichtung und dankte bereits vor Konzertbeginn für die Unterstützung der Besucher in Form einer kleinen Spende.



„Da wird auch Dein Herz sein“. Dieses Motto zog sich wie ein Roter Faden durch die musikalische Stunde. Hintergründig und tiefsinnig die Texte, die die Liedblöcke trennten, leidenschaftlich und hingebungsvoll die Stimmen, mit denen Chorleiterin Ruth Spieker und die Hörbar-Sängerinnen das erreichten, was bei der Begrüßung schon angeklungen war. Ihnen gelang es, die Seele der Zuhörer anzusprechen - und das Publikum dankte es ihnen mit Standing Ovations.

„Da war schon viel Schönes dabei“

Die Stück der vier Liederblöcke ermutigten zu mehr Mitmenschlichkeit und weniger Missgunst, mehr Verständnis und weniger Zwietracht. Wurde in dem Lied „I have a dream“ (Ich habe einen Traum) - ein Satz, den Martin Luther King im Jahre 1963 vor mehr als einer Viertel Millionen Zuhörer zu einem Synonym friedliche Zusammenlebens machte - das Innehalten und die Besinnung auf des Wesentliche und die Toleranz anders Denkender beschworen, fehlte auch „Gabriellas Song“, die Filmmusik aus „Wie im Himmel“, nicht. Die Einzigartigkeit jedes Menschen und die Unverwechselbarkeit eines Gesichtes, so Claudia Vogt in einem ihrer Texte, sei wie eine Signatur des Schöpfers.

Auf eine Leinwand projizierte Zitate mit dazu passenden Motiven unterstrichen den Inhalt des Repertoires. Mit den Kindern einiger Sängerinnen bewiesen sich die ganz jungen Stimmen mit dem Lied „Lass die Sonne in dein Herz“. Gemeinsamen mit ihren Mütter und nicht überhörbar erklang dieses Stück aus über 40 Kehlen noch einmal zum Abschluss eines Konzertes, das zu Herzen ging. Das T-Shirt, das die Sängerinnen ihrer Chorleitung anstatt Blumen überreichte, vermittelte die Botschaft des Konzertes: „Da war schon viel Schönes dabei“ war auf dem Kleidungsstück zu lesen.