Quakenbrück. Der Freude über die Eröffnung seines griechischen Imbiss Pito Gyros folgte bei Christos Tsimpliaridis schnell ein Schock. Nur zwei Wochen später musste der 28-Jährige das Schnellrestaurant an der Artlandstraße 39 in Quakenbrück wieder schließen, weil im Küchenbereich ein Schwelbrand ausgebrochen war. Nun haben die Handwerker alle Brandschäden beseitigt, und seit vergangenen Mittwoch hat das Pito Gyros wieder geöffnet.

