Menslage. Sie sind vorwiegend auf kleineren Bühnen im musikalischen Einsatz. Das hat hat aber nichts mit dem Bandnamen zu tun: Hans Hasenfuß Quintett. Nun waren die fünf Musiker plus Sängerin im Karbarosa in Menslage zu Gast. Gemütlich war es, familiär und musikalisch souverän.

Für zwei der Bandmitglieder bedeutete der Auftritt ein Heimspiel: Wolfgang Deffner wohnt im benachbarten Berge,war dort viele Jahre Leiter der Oberschule und bespielte im Karbarosa die Hammond-Orgel gekonnt. Wolfgang Gerdes wiederum ist vielen als Pastor in der Quakenbrücker Neustadt bekannt und glänzte an der Gitarre. Hinzu kommen die Mitstreiter Karl-Heinz Krützkamp am Bass, Holger Fedler am Schlagzeug und als mit einigem Abstand Jüngster Markus Sommer am Saxofon. Im Karbarosa unterstützte Debbie Wilcock aus Büren das Quintett und steuerte Gesangseinlagen bei. Die Sängerin, die ansonsten viel Gospelmusik macht, verstärkt seit gut einem dreiviertel Jahr die Band.

Keine Spielereien

Kultivierten Jazz, garniert mit Ausflügen in Richtung Soul und Latin, bei dem die Füße mitwippen – das hatte das Quintett versprochen. Und es hielt sein Versprechen. Die Spielfreude war bestechend, das Zusammenspiel im besten Sinne routiniert. Hier war zu hören, dass das Hans Hasenfuß Quintett in der aktuellen Besetzung bereits seit mehr als sechs Jahren zusammenwirkt. Wohltuend zudem: der Verzicht auf elektronische Spielereien, dafür Spielkunst an Saiten, Tasten, Trommeln und Mundstück. Ein ebenso gelungener wie entspannter Auftritt – trotz anfänglicher Sorgen, ob die Akustik im Karbarosa für einen halbwegs differenzierten Klang reichen würde. Sie reichte.

Warum Hans Hasenfuß nicht kam

Und natürlich: Wolfgang Gerdes ging auch auf den Namensgeber ein. Er sei leider wieder einmal nicht zum Auftritt gekommen, obwohl er habe vorbeischauen wollen, erklärte er dem geneigten Publikum. Wegen eines Eingabefehlers im Navigationsgerät befinde er sich Menshagen in Hessen. Nach Menslage schaffe er es nicht mehr rechtzeitig. Aber ganz bestimmt, ganz sicher und ganz wirklich: Er hat zumindest virtuell die Band einst zusammenbracht.