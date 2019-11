Quakenbrück. Einer Initiative der rumänischen Gemeinde in der Region Cloppenburg, Vechta und dem nördlichen Osnabrücker Land in Quakenbrück und Umgebung ist es zu verdanken, dass die 3000 Wahlberechtigten aus der Region die Möglichkeit hatten, ihre Stimme für die Staatspräsidentenwahl in Rumänien im Sitzungssaal des Quakenbrücker Rathauses abzugeben. Der Andrang war groß.

