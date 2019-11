Gedenken an Pogromnacht auf Synagogenplatz in Quakenbrück CC-Editor öffnen

Die gedachten der Novemberpogrome auf dem Synagogenplatz in Quakenbrück. Mit von der Partie waren auch Schüler des AGQ. Foto: Markus Böning

Quakenbrück. Vor 81 Jahren, am Morgen des 10. November, wurde das jüdische Gebetshaus in Quakenbrück von NS-Schergen niedergebrannt. Seit 1981 hält die Stadt Quakenbrück jedes Jahr eine Gedenkstunde am Synagogenplatz ab.