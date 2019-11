Sein 30-jähriges Bestehen feierte der Philharmonische Chor 2018 mit einer Festmesse. Archivfoto: Christian Wüst

Quakenbrück. Mit dem Philharmonischen Chor Quakenbrück und dem Staatlichen Sinfonieorchester Kaliningrad darf sich das Publikum am Sonntag, 17. November 2019, um 18 Uhr in der St.-Marien-Kirche auf ein sowohl in seinem Klang wie auch in seiner Dynamik eingespieltes Team freuen.