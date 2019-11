Bewaffneter Mann überfällt Restaurant in Quakenbrück CC-Editor öffnen

In Quakenbrück wurde ein Restaurant überfallen. Symbolfoto: Michael Gründel

Quakenbrück. Ein maskierter Mann hat am Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr ein Restaurant an der Kleinen Mühlenstraße 1 in Quakenbrück überfallen und das Betreiberehepaar mit einer Schusswaffe bedroht. Er verlangte von ihnen die Herausgabe der Kasse.