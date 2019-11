Nortrup von oben: Die Entwicklung der Gemeinde dokumentiert auch dieses Foto. Es zeigt die Dorotheen-Kirche mit dem Baugebiet am Reitbach zu Beginn der Dreharbeiten im Jahr 2017. Mittlerweile ist das Gebiet größtenteils bebaut. Foto: Alfons Geers

Nortrup. Die Feierlichkeiten in Nortrup zum 850. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung gehen mit einer Premiere zu Ende. Am Samstag, 23. November 2019, wird das Ortsporträt von Alfons und Georg Geers zweimal in der Mehrzweckhalle gezeigt. Die Besucher erwartet ein 96-minütiger Film – mit vielen bekannten Orten und Gesichtern, aber sicher auch der einen oder anderen unbekannten Seite.