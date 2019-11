Quakenbrück. Wie erkennt und behandelt man Polytraumata, Taucherkrankheiten oder andere Verletzung? Wie geht man mit den speziellen Rettungsgeräten wie dem Larynxtubus oder der Vakuummatratze um? All das haben zwölf Sanitätshelfer gelernt, die sich jetzt Sanitäter nennen dürfen. Nach bestandener Prüfung hat die DLRG sie in ihren Reihen begrüßt.

Bereits seit dem zweiten Oktoberwochenende dieses Jahres befanden sich die nun ehemaligen Sanitätshelfer, die aus weiten Teilen Nordwestdeutschlands nach Quakenbrück gekommen sind, in der Weiterbildung zum Sanitäter. Dabei lernten sie, aufbauend auf ihre medizinische Vorbildung, erweiterte Maßnahmen zur Rettung von Menschen aus Gefahrensituationen kennen.

Nachdem sie am ersten Ausbildungswochenende sowie am Samstag des zweiten Wochenendes intensiv in theoretischen und praktischen Teilen ausgebildet wurden, hieß es am vergangenen Sonntag dann für die Teilnehmer, ihr erworbenes Wissen in einer schriftlichen und einer praktischen Prüfung unter Beweis zu stellen.

Im Praxisteil bekamen die Ausbilder dabei Unterstützung durch das RUND-Team (Realistische Unfall- und Notfalldarstellung) der DLRG Ortsgruppe Quakenbrück, dessen Darsteller dafür sorgten, dass die Prüflinge einen realistischen Umgang mit Patienten nachstellen konnten. Dabei durchliefen sie in Zweierteams jeweils sieben verschiedene Stationen, mit denen sie von Hautverletzungen und Knochenbrüchen über die Reanimation bis hin zum Tauchunfall mit verschiedensten Einsatzszenarien konfrontiert wurden. Trotz des Stresses kam dabei aber auch der Spaß nicht zu kurz.

Im Anschluss fand noch die Nachbesprechung der absolvierten Prüfung statt, die alle mit Bravour bestanden hatten. So konnten sowohl Teilnehmer, als auch Ausbilder und Mimen mit dem guten Gefühl für mehr Sicherheit in der Bevölkerung gesorgt zu haben, den Heimweg antreten.