Alles Gute zum Geschäftsstart wünschten Mihaela Poescu Bürgermeister Werner Meier (Mitte) und Werbegemeinschaft-Vorsitzender Christoph Freese. Foto: Bernard Middendorf

Badbergen. Schöne und gepflegte Fingernägel – dieser Wunsch wird ab Freitag, 1. November 2019, in Badbergen erfüllt: Als Untermieterin im Friseursalon Bärbel Brand an der Hauptstraße 57 bietet Mihaela Popescu dort Nageldesign in vielen Ausführungen an.