Die Pommesgabel gilt als das Symbol für Heavy Metal – am Samstag, 23. November 2019, wird sie in der Dorotheen-Kirche in Nortrup wieder zu sehen sein. Foto: Björn Thienenkamp/Archiv

Nortrup. Heavy Metal, Gothic, Samba-Rhythmen – Uwe Brand, Berufsschulpastor an den Berufsbildenden Schulen in Bersenbrück, hat schon viele ungewöhnliche Gottesdienste gestaltet. Am Samstag, 23. November 2019, um 19 Uhr feiert er zum dritten Mal einen Heavy-Metal-Gottesdienst in der Dorotheen-Kirche in Nortrup.