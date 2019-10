Nortrup. 25 Klubs nahmen am Dorfpokalkegeln in Nortrup teil, 14 Herrenklubs, sechs Damenklubs und fünf gemischte Teams. Die Ausrichtung des Keglerballs im Gasthaus Brundiers, bei dem die besten Kegler geehrt wurden, hatte der Herrenklub „Brian“ übernommen.

