Quakenbrück. Die Quakenbrücker Firma Pfau-Tec ist an dem Projekt „Safety4Bikes“ beteiligt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Mit Partnern wie den Universitäten Oldenburg und Paderborn sollen dabei Assistenzsysteme für Radfahrer entwickelt werden.

Moderne Assistenzsysteme im und rund um das Auto sind nahezu alltäglich geworden. Im Straßenverkehr dienen sie auch der Unfallvorbeugung oder sie verhindern Unfälle sogar. Daraus ergibt sich die Frage, warum moderne Assistenzsysteme nicht auch der Sicherheit von weitaus schwächeren Verkehrsteilnehmern wie fahrradfahrenden Kindern und älteren Fahrradfahrern dienen können?



Sieben Partner an Forschungsprojekt beteiligt

Bei dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekt „Safety4Bikes“ entwickeln sieben Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft technische Assistenzsysteme für Fahrräder. Die Firma Pfau-Tec GmbH aus Quakenbrück, Hersteller von Spezialfahrrädern, ist einer der Partner und für den Bereich der „Hardware“ zuständig. An diesem Vorhaben sind Informatiker, Ingenieure, Soziologen, Hersteller von Fahrrädern und Fahrradhelmen und Verkehrspsychologen beteiligt. Die weiteren Partner sind Geo-Mobile GmbH, Dortmund; Carl von Ossietzky-Universität, Oldenburg; Gesellschaft für empirische soziologische Forschung, Nürnberg; Offis e.V., Oldenburg; Uvex Sport Group, Fürth; Universität Paderborn; Valtech GmbH, Düsseldorf.

Fahrräder, Autos und Lastwagen kommunizieren miteinander

Elementarer Bereich des Projektes sind nach Angaben der Quakenbrücker Firma vernetzte Sensoren, die am Fahrrad und am Helm angebracht sind. Sie beobachten das Verhalten des Radfahrers wie auch der Umgebung. Der Clou: Die Fahrräder sollen mit Autos und Lastwagen über ein drahtloses Netzwerk, basierend auf internationalen W-Lan-Standards, kommunizieren. Bei drohenden Gefahren werden Radfahrer, aber auch Autos und Lastwagen durch Signale zum Beispiel beim Linksabbiegen gewarnt. Welche Signale dabei bei fahrradfahrenden Kindern und älteren Fahrradfahrern in Frage kommen, ist ein weiterer Schwerpunkt von „Safety4Bikes“. Vibrierende Lenkergriffe, ein akustisches Signal oder ein Lichtsignal im Helm stehen als Signalgeber hoch im Kurs der Forscher.

Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Dr. Susanne Boll, Medieninformatikerin an der Universität Oldenburg, fasst das Forschungsanliegen des Projektes zusammen: „Wir müssen aufpassen, dass Radfahrer nicht zu noch schwächeren Verkehrsteilnehmern werden, als sie es eh schon sind. Und dass sie nicht abgehängt werden: Die Vernetzung des Autos geht ja schnell voran, davon müssen auch die Fahrradfahrer profitieren.“ Zudem blickt sie in die Zukunft: „Künftig werden also die verschiedenen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer – egal ob mit dem Auto, dem Fahrrad und zu Fuß – Mobilität als einen so genannten Shared Space erleben, einen gemeinsamen Raum, in dem technische Assistenzsysteme Rücksichtnahme, Kooperation und Sicherheit befördern.“



Stromquelle am Rad eröffnet neue Möglichkeiten

Friedrich Schlüter, Geschäftsführer der Firma Pfau-Tec, ergänzt: „Seit dem Vormarsch der Pedelec-Systeme haben wir eine Stromquelle am Fahrrad. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, innovative Ideen zu entwickeln, die für den Benutzer mehr Sicherheit bieten.“ Deshalb habe die Forschung und Entwicklung einen sehr hohen Stellenwert in der Unternehmensphilosophie, so der Geschäftsführer weiter.