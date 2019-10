Betreiber will Pito Gyros in Quakenbrück schnellstmöglich wieder öffnen CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr entdeckte den Schwelbrand in einer Leichtbauwand in der Küche des Schnellimbisses. Foto: NWM-TV

Quakenbrück. Nach dem Schwelbrand im Pito Gyros in Quakenbrück will Betreiber Christos Tsimpliaridis das griechische Schnellrestaurant an der Artlandstraße möglichst schnell wieder eröffnen. Doch zunächst müssen die Brandschäden behoben werden. Die Zwangspause nimmt Tsimpliaridis zähneknirschend in Kauf, aber er ist froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist.